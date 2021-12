Play Suisse, die Streaming-Plattform der SRG, startet eine Kampagne zur Ankündigung der finalen Staffel der Erfolgsserie «Wilder». Diese Botschaft wird der bestehenden Kampagne als «Call-to-Action» angefügt. Play Suisse lädt weiterhin dazu ein, eine überraschende Schweiz, schräg, innovativ, furchteinflössend und lustig mit hochstehenden Produktionen und lokalen Stars zu entdecken. Da nimmt zweifelsohne «Wilder» – die erfolgreichste Schweizer Serie auf Play Suisse – eine zentrale Rolle ein.

Die Teasingphase in Form von Videos und digitalem OOH erinnert daran, sich auf die neuen Episoden vorzubereiten. Und die beste Möglichkeit dazu ist, die ersten drei Staffeln mit den Hauptdarstellern Rosa und Manfred (nochmals) anzuschauen.

Nach dem Teaser folgt die Launchkampagne, angelehnt an das im Herbst eingeführte Konzept «Die Schweiz in Originalversion». Die Serie «Wilder» wird mittels Tag-on am TV-Spot für Play Suisse sowie digitalen Kurzfilmen und Bannern kommuniziert. Damit soll die Bekanntheit der Plattform weiterhin erhöht und die Positionierung gefestigt werden, wie es in einer Mitteilung heisst. «Wilder» zeige auf, dass Schweizer Krimis ausländischen Produktionen in nichts nachstehen würden und die Plattform mit knapp 3000 Serien, Dokus und Filmen «made in Switzerland» die ideale Ergänzung zu den internationalen Streaming-Plattformen sei.

Die Kampagne ist ab sofort auf den SRG-Kanälen in digitalen Medien sowie DOOH zu entdecken. Die Mediastrategie und -planung wurden durch Mediatonic erarbeitet.

Verantwortlich bei SRG: Gilles Marchand, Bakel Walden, Pierre-Adrian Irlé, Delila Kurtovic, Emmanuelle Masset, Eliane Noverraz, Jessica Morley; verantwortlich bei: Cavalcade Lausanne: David von Ritter (CD), David Lesage (AD), Boris Declerck (Text), Camille Natalini (Grafik), Samuel Leurs (Motion Design), Katia Lallart (Account). (pd/cbe)