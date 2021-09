Das von Cavalcade entwickelte Konzept basiert auf dem Insight, dass wir in der Schweiz oft das Gute weit entfernt suchen. So kann man mit Play Suisse eine Schweiz entgegen aller Vorurteile entdecken: eine überraschende Schweiz, schräg, innovativ, furchteinflössend und lustig mit hochstehenden Filmproduktionen und lokalen Stars. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Das Angebot der Plattform bietet über 2500 Serien, Dokumentarfilme und Filme, alle «Made in Switzerland». Mit der Kampagne werden auch die neuen Serien der SRG ins Rampenlicht gerückt: Neumatt und La chance de ta vie/ Jackpot des Lebens zum Start und in der zweiten Welle Sacha und Tschugger.

Für die Kreation hat die Agentur sich stundenlang durch die Inhalte von Play Suisse gesehen, um die treffensten Szenen auszuwählen. Die Produktion wurde in Zusammenarbeit mit Dynamic Frame in Zürich realisiert. Für die Medienstrategie und -planung zeichnet sich Mediatonic in Genf verantwortlich.

Die Kampagne ist ab sofort auf den SRG-Kanälen, in digitalen Medien sowie OOH zu entdecken.

Verantwortlich bei SRG: Gilles Marchand, Bakel Walden, Pierre-Adrian Irlé, Delila Kurtovic, Emmanuelle Masset, Eliane Noverraz, Jessica Morley; verantwortlich bei Cavalcade: David von Ritter (CD), Maxime Merchez (AD), Camille Natalini, Faustine Bougro (Grafik), Katia Lallart, Nina Hugentobler (Account). (pd/lol)