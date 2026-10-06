Bold: Wingo schaltet Roaming-Stress auf Off

Publiziert am 06.10.2026

Unter dem Motto «Trip on, Stress off» will Wingo mit der Jugendkampagne bei der Gen Z punkten. Die kommunikative Plattform «ON/OFF» stellt dabei zwei Ebenen gegeneinander: Erlebnisse sollen auf On stehen, Störfaktoren wie Roaming-Kosten auf Off. Die Agentur Bold greift dafür einen vertrauten Code aus der digitalen Lebenswelt auf und verknüpft ihn mit dem Markenversprechen «Weil’s einfach geht». «So wird aus einem technischen Nutzen ein Lebensgefühl», heisst es in der Mitteilung.

Die Kampagne umfasst zwei Bewegtbildspots mit den Titeln «Paris» und «Interrail». Die Umsetzungen sollen die Angebote mit klaren Botschaften und «einem kleinen Augenzwinkern» vermitteln.

Zum Werbemittelportfolio gehören unter anderem DOOH, Kino, Audio, Display und Social Ads. (pd/cbe)