Markus Gilli war immer da. Zumindest für die Menschen im Grossraum Zürich. Von den wilden Piratenradiozeiten auf dem Pizzo Groppera Anfang der achtziger Jahre über den Umzug des Senders nach Zürich bis hin zu seiner späteren Tätigkeit als Programmleiter und Chef-Talker von TeleZüri.

Mit einer kleinen Ausnahme: Als Tamedia vor 25 Jahren den TV-Sender übernahm und eine neue Führung mit dem späteren «Blick»-Chef Peter Röthlisberger und dem Schreibenden einsetzte. Doch dieses Abenteuer endete abrupt, und plötzlich stand Markus Gilli wieder auf der Matte – als künftiger Chef und Gesicht des Senders. Damit löste er erstmals seinen langjährigen Förderer und Entdecker Roger Schawinski ab.

Damit ist vieles gesagt: Ohne Schawinski wäre Gillis berufliche Karriere zweifellos anders verlaufen. Dieser stellte den gebürtigen Zürcher 1980, nach dem Studium und ersten journalistischen Gehversuchen, als Redaktor ein. Anfänglich betreute Gilli die Redaktion an der Limmatstrasse, direkt gegenüber dem alternativen Jugendzentrum AJZ, dem Epizentrum der Zürcher Unruhen. Zürich brannte, und Gillis radiophone Sternstunde war gekommen: Zwischen Tränengasattacken und schreienden Jugendlichen berichtete er für den kecken Radiosender live von den Strassenschlachten. Das war neu für die Schweiz. Vergleichbares kannte man hierzulande höchstens von den Studentenunruhen des Jahres 1968 in Paris.

In diese Zeit fiel auch meine erste Begegnung mit Gilli. Als frenetischer Radio-24-Fan aus dem Zürcher Weinland suchte ich als Jugendlicher mit Hornbrille und blauer Regenjacke die kleine Redaktion hinter dem Hauptbahnhof auf und erkundigte mich nach dem Chef himself. Roger Schawinski sei nicht da, belehrte mich ein sehniger Mann mit schmalem Schnauzer. Er sei höchstwahrscheinlich im Radio-24-Studio in Como oder vielleicht sogar auf 3000 Metern Höhe auf dem Pizzo Groppera. Der Mann hiess Markus Gilli.

Dann wandte er sich von mir ab, warf einen kurzen Blick auf seine Uhr und rannte zu seiner Schreibmaschine. Dort zog er ein weisses Blatt mit den aktuellen Nachrichtenmeldungen heraus, die er sogleich nach Como faxte, wo sie kurz darauf von einem der Moderatoren mit sonorer Stimme vorgelesen wurden.

Bereits diese Begebenheit definierte das spätere berufliche Kräfteverhältnis zwischen Schawinski und Gilli, das ganze 21 Jahre dauern sollte. War Schawinski nicht da, dominierte Gilli.

Dessen grosses Verdienst war es, dass er sich im Schatten des übermächtigen Medienpioniers zu einem eigenständigen Talker, Journalisten und Chefredaktor entwickelte und schliesslich zu einer landesweit bekannten und preisgekrönten Fernsehpersönlichkeit wurde. So wurde er 2013 auch als «Journalist des Jahres» ausgezeichnet.

Gilli war schnell, eloquent, spitzzüngig, charmant und impulsiv. Manchmal wusste man nicht so recht, was davon echt und was gespielt war. Jedenfalls war es immer Gilli-like.

Allesamt Fähigkeiten, die gerade für private Medien unerlässlich sind. Vielleicht war dies auch der Grund, weshalb er nie ins Leutschenbach wechselte, obwohl er einige Male als «Arena»- oder «10 vor 10»-Moderator gehandelt wurde.

Was Gilli auszeichnete, waren professionelle Leidenschaft, Brillanz und Enthusiasmus. In der Analyse war er meist schneller als das Ereignis selbst, was sich sogar in seiner Fortbewegung zeigte: Gilli kannte keine Gemächlichkeit, er rannte meistens.

Beim Sendestart von TeleZüri beschwor Gilli, damals noch Programmleiter von Radio 24, voller Leidenschaft und Inbrunst die Kraft des Mediums Radio. Das irritierte Schawinski, der inzwischen seine Kräfte in den neuen Privatsender investierte, doch er liess es geschehen. Kaum hatte Gilli 1997 die ersten Ausgaben von «Steinfels Live» moderiert, der Vorgängersendung des heutigen «SonnTalks», war der Verstorbene sogleich vom Scheinwerferlicht und den Kameras fasziniert. In der Folge wurde er Chefredaktor und später Programmleiter von TeleZüri und somit zu einem der wichtigsten Aushängeschilder des Senders – auch später, nach der Schawinski-Ära, als der Sender zu Tamedia und schliesslich zu CH Media wechselte.

Daneben war Gilli viele Jahre Speaker von GC im alten Hardturmstadion. Das war zu einer Zeit, als man noch ernsthaft von Meistertiteln und europäischen Erfolgen träumte.

Am 20. Juli 2020, am Tag seiner Pensionierung, moderierte Markus Gilli seine letzte Sendung überhaupt: Es war ein Gespräch mit Adolf Ogi. Gillis Abgang wurde zu einem nationalen Ereignis, über das die Medien in der ganzen Schweiz berichteten. Knapp einen Monat später wurde bekannt, dass Gilli schwer erkrankt war. Seither trat er nie mehr in der Öffentlichkeit auf.

Gelegentlich tauchten Gerüchte auf, bei denen man nicht so recht wusste, ob sie stimmten oder nicht. Langjährige Fans erkundigten sich immer wieder nach ihrem Idol. Auch das war Teil der Gilli-Story: Obwohl er viele Jahre einer der bekanntesten Zürcher war, wusste man eigentlich nur wenig Privates über ihn. Auch sah man ihn nie oder nur äusserst selten an Partys oder im Ausgang.

Eine Art männliche Greta Garbo – allerdings eine, die in Zürich jeder kannte.

Einzig der Umstand, dass er lange an der Fröhlichstrasse im Seefeld lebte, war bekannt. Vielleicht bezeichnend für den Verstorbenen: Er blieb dem Namen seiner Wohnadresse treu.