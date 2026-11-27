Publiziert am 27.11.2026

Die Neue Zürcher Zeitung erscheint am Samstag, 28. November, mit Bildern von Not Vital. Der Künstler setzt auf Schneeflocken, die das «Nichts» darstellen sollen.

Parallel dazu hat Vital für die NZZ 30 Skulpturen aus weissem Laaser Marmor geschaffen, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie sind geformten Schneebällen nachempfunden. Im NZZ-Shop kostet ein Exemplar 3500 Franken.

Zur Ausgabe gehört ein Interview, das Feuilletonchef Rico Bandle mit dem Künstler geführt hat. Vital spricht darin über sein Leben zwischen den Kontinenten und über seine Bindung an die Heimat. «In meinem Leben habe ich maximal 15 Prozent in meiner Muttersprache gesprochen. Sonst nur in Fremdsprachen. Da muss man zurückkommen», sagt er im Gespräch, aus dem die Mitteilung zitiert.

Vital wurde 1948 in Sent geboren und lebt dort sowie in Rio de Janeiro. Nach einem Kunststudium in Paris begann er 1974 in New York seine Laufbahn. Er arbeitet als Bildhauer, Maler und Zeichner und realisiert auch architektonische Projekte.

Seit 2020 gehören Kunstausgaben fest zum Programm der Neuen Zürcher Zeitung und der NZZ am Sonntag. Dabei gestalten Künstlerinnen und Künstler die Titelseite und weitere Teile der Zeitung. Zu jeder Ausgabe gibt es eine limitierte Edition. Zuletzt waren es Rebekka Steiger und Daniel Schwartz, Valentin Carron, Jonathan Meese, Alicja Kwade und Raphael Hefti. (pd/nil)