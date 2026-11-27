Publiziert am 27.11.2026

Seit 1989 schätzt die Bilanz jedes Jahr das Vermögen der reichsten Personen und Familien der Schweiz, heute sind es 300. Auf die Liste kommt, wer mindestens 100 Millionen Franken besitzt. Zusammen verfügen die 300 Reichsten in diesem Jahr über 934,5 Milliarden Franken, so viel wie noch nie. Die Bilanz erscheint bei Ringier und schätzt auch das Vermögen der eigenen Besitzerfamilie.

Bei den Coninx, denen die TX Group gehört, schwankte die Schätzung in den letzten Jahren stark. Von 2022 bis 2024 lag sie zwischen 1 und 2 Milliarden Franken, 2025 stieg sie auf 3 bis 3,5 Milliarden. Im selben Jahr ging die Swiss Marketplace Group (SMG) an die Börse. Sie war 2021 aus der Fusion der digitalen Marktplätze von TX Group, Ringier und Mobiliar entstanden und umfasst Marken wie Homegate, AutoScout24, Ricardo und Tutti. Beide Verlagshäuser sind bis heute grosse Aktionäre: Die TX Group hält knapp 35 Prozent, Ringier rund ein Fünftel. Nach dem Börsenstart hat die SMG-Aktie laut Bilanz rasch an Schwung verloren.

Innerhalb der TX Group liefern die Job- und Immobilienplattformen gemäss Bilanz hohe Erträge. Die Bezahlzeitungen Tages-Anzeiger, Berner Zeitung/Bund und Basler Zeitung werfen dagegen kaum noch Gewinne ab.

In der Besitzerfamilie der TX Group kam es zudem zu einem Erbgang: Anfang Jahr starb Severin Coninx. Mit 13,2 Prozent war er der grösste Einzelaktionär des Konzerns. Seine Aktien gingen an vier Erben aus dem Aktionärspool der Familie. Gemäss einer Meldung an die Schweizer Börse SIX kontrolliert dieser Pool knapp 76 Prozent des Kapitals. Ausserhalb des Pools hält Regula Hauser-Coninx weitere 4,6 Prozent. Die «operative Macht» konzentriert sich laut Bilanz bei Verwaltungsratspräsident und Familiensprecher Pietro Supino, einem Neffen von Severin Coninx.

Bei Ringier flossen im Frühjahr erstmals Dividenden der SMG. Einen Teil des Erlöses aus dem Börsengang nutzt Ringier für den Umbau der Gruppe. Über 80 Prozent des operativen Gewinns von gut 120 Millionen Franken stammen inzwischen aus digitalen Kanälen. Als weitere Grundlage des Vermögens nennt die Bilanz die Kunstsammlung von Michael Ringier. Der 77-Jährige besitzt das Unternehmen gemeinsam mit seiner Schwester Evelyn Lingg. Deren Sohn Robin Lingg hat sich im April nach 13 Jahren aus allen Führungsfunktionen bei Ringier zurückgezogen, bleibt aber Ankeraktionär. Sein Bruder Roman Bargezi vertritt den Familienzweig Lingg-Bargezi weiterhin im Verwaltungsrat.

Nicht mehr auf der Liste steht Jürg Marquard, der im September gestorben ist. Die Bilanz hatte sein Vermögen von 2022 bis 2025 auf 350 bis 450 Millionen Franken geschätzt. Die Mehrheit an der Marquard Group hatte er bereits zuvor an CEO Bijan Khezri abgegeben. (nil)