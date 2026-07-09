Publiziert am 09.07.2026

Im Frühling hatte die Berner Agentur Bold den neuen Markenauftritt von Wingo unter der Plattform «Weil's einfach geht» lanciert (persoenlich.com berichtete). Nun folgt die erste Angebotskampagne auf dieser Basis: Passend zum Ferienstart macht Wingo seit Juni mit sommerlichen Sujets auf seine Mobile- und Internet-Deals aufmerksam.

Die Kampagne setzt gemäss einer Medienmitteilung auf helle, sommerliche Bildwelten und soll die Angebote «auf inspirierende und leichtfüssige Art» vermitteln. Im Zentrum stehen Themen wie Roaming unterwegs und Surfen zuhause.

Die Massnahmen der Summer-Trade-Kampagne sind aktuell on air und laufen über den Sommer schweizweit über Out of Home, Display und Social Media. (pd/nil)