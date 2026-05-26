Bold: Wingo neu gedacht und neu gemacht

Publiziert am 26.05.2026

Die Wingo-Kampagne ist vollständig KI-produziert. Was sie darüber hinaus auszeichnet: Der klassische Kampagnenprozess wurde umgekehrt. Die Produktion steht nicht mehr am Ende, sondern am Anfang. «Die Produktion ist nicht mehr das Ende des Prozesses, sondern der Ausgangspunkt. Das verlangt eine gemeinsame Vision, die man als Team wirklich zusammen weiterentwickelt», so Bold-Partner Moritz Adler in einem persoenlich.com-Interview.

Sichtbar wird das in der Rolle des Fotografen Laurids Jensen, der nicht fotografierte, sondern promptete. Eine Mischung aus Digital Twins und AI-Models erlaubt dabei maximale Freiheit und gleichzeitig realistische Inszenierungen.

Die visuell prägende Klammer bilden ein «variabler Raum» und ein flexibles Wingo-Logo – beides Elemente, die auch künftige Umsetzungen prägen sollen. «Wir haben uns dadurch mehr Spielraum geschaffen – aber innerhalb sehr klarer und definierter Rahmenbedingungen», so Bold-Partner Philippe Hansen zu persoenlich.com.



Die Kampagne ist laut Mitteilung nicht als Einzelaktion gedacht, sondern als langfristige Plattform, die ab sofort in der ganzen Schweiz zu sehen ist.



Für die Filmproduktion zeichnet Boutiq Films mitverantwortlich. (pd/cbe)