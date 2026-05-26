Bold: Wingo neu gedacht und neu gemacht

Die Wingo-Kampagne ist vollständig KI-produziert. Was sie darüber hinaus auszeichnet: Der klassische Kampagnenprozess wurde umgekehrt. Die Produktion steht nicht mehr am Ende, sondern am Anfang. «Die Produktion ist nicht mehr das Ende des Prozesses, sondern der Ausgangspunkt. Das verlangt eine gemeinsame Vision, die man als Team wirklich zusammen weiterentwickelt», so Bold-Partner Moritz Adler in einem persoenlich.com-Interview.
Sichtbar wird das in der Rolle des Fotografen Laurids Jensen, der nicht fotografierte, sondern promptete. Eine Mischung aus Digital Twins und AI-Models erlaubt dabei maximale Freiheit und gleichzeitig realistische Inszenierungen.
Die visuell prägende Klammer bilden ein «variabler Raum» und ein flexibles Wingo-Logo – beides Elemente, die auch künftige Umsetzungen prägen sollen. «Wir haben uns dadurch mehr Spielraum geschaffen – aber innerhalb sehr klarer und definierter Rahmenbedingungen», so Bold-Partner Philippe Hansen zu persoenlich.com.
Die Kampagne ist laut Mitteilung nicht als Einzelaktion gedacht, sondern als langfristige Plattform, die ab sofort in der ganzen Schweiz zu sehen ist.
Für die Filmproduktion zeichnet Boutiq Films mitverantwortlich. (pd/cbe)
Credits
Auftraggeberin: Swisscom (Schweiz); verantwortliche Agentur & Lead AI: Bold; Produktion DOOH: Bold (AI Regie, Production, Post Production); Produktion Bildwelt: Bold (AI Regie, Production und Post Production); verantwortlich bei Boutiq Films: Marcello Costa (Regie, AI), Mike Huber (Regie Live Action), Chantal Gugger (Exec. Producer), Sven Pepeonik (DoP), Joel Habermacher (Color Grading, Post Production), Martin Sautter (Post Production), Oliver Cheung (Post Production); externe Partner: Jingle Jungle (Vertonung und Musik), Laurids Jensen (AI Key Visuals).