Publiziert am 17.12.2024

McDonald's Schweiz hat eine neue Winterkampagne unter dem Motto «A place that shines for everyone» gestartet. Die von der Agentur TBWA\Zürich entwickelte Kampagne betont die Rolle der Fast-Food-Kette als Treffpunkt für alle Gesellschaftsschichten. Ein dazugehöriger TV-Spot zeigt eine Familie, die auf dem Weg in die Weihnachtsferien zu McDonald's fährt.

Die Kampagne umfasst verschiedene Elemente, darunter ein Gewinnspiel namens «Golden Slide», das über die McDonald's App gespielt werden kann. Zudem können Kunden ihre gesammelten Bonuspunkte gegen eine exklusive Big Mac Weihnachtskugel eintauschen. Saisonale Produkte wie der McRaclette sind ebenfalls Teil der Kampagne.