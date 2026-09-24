Reinhold Weber: «Wir wollten unbedingt nach Deutschland»

Reinhold Weber hat die «wilden» Werbejahre nicht nur miterlebt, er hat sie weitgehend selbst geprägt. Mit seiner Kultagentur WHS forderte er die Konkurrenz, vor allem aber Grandseigneur Jean Etienne Aebi, ständig mit neuen Kampagnen heraus. Doch die Expansion nach Deutschland und Österreich war schlussendlich kein Erfolg. Wie er anschliessend neu durchstartete und welche Rolle dabei das Restaurant «Hecht» in Mammern spielte, erzählt er in unserem Podcast.

Reinhold Weber ist im Zürcher Kreis drei aufgewachsen. 1978 startete er seine Werbekarriere als Volontär bei Wirz, wo er von Hans Ulrich Schweizer gefördert wurde. Danach ging er nach Frankfurt zu Lürzer, Conrad, Leo Burnett und GGK Düsseldorf. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz war er mehrere Jahre bei Aebi & Partner, einer der angesagtesten Adressen der Branche, wo er mit Jean Etienne Aebi, dessen Bruder Geri, Willi Bühler und Danielle Lanz zusammenarbeitete, die sich auf unkonventionelle Weise beworben hatte. Vor der ASGS-Fusion wechselte Weber als Geschäftsführer und Creative Director zu GGK Basel, bevor er 1990 mit Yvonne Hodel und John Schmid Weber Hodel Schmid (WHS) gründete, die nach dem Aufbau der Smart-Factory von Basel nach Zürich wechselte und später auch noch nach Wien und Berlin expandierte. Nach dem Verlust des Smart-Budgets konzentrierte sich Weber wieder auf das Schweiz-Geschäft, was WHS aber nicht mehr rettete. Nach dem Ende seiner Agentur gründete Weber das Büro Reinhold, das an der Zürcher Weinbergstrasse bei Lesch + Frei untergebracht war. Weber gehört zu den meistausgezeichneten Werbern der Schweiz, war zweimal «Werber des Jahres» und ist Mitglied der Hall of Fame des ADC.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – dem ADC Switzerland, dem Club der führenden Kreativen, den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.