Kategorienweise geben die London International Awards die Gewinner bekannt, bevor am 6. November die Special Awards verliehen werden. Nun hat die Jury Creativity in PR entschieden und insgesamt 56 Statuen vergeben. Eine davon geht in die Schweiz.

Mit Bronze ausgezeichnet wurde die Kampagne für ein Migros-Bier von Wirz. Damit begleitete die Agentur die Kommunikation der Migros zur Abstimmung über die Einführung von Alkohol im Sortiment (persoenlich.com berichtete).







Die Jury Creativity in PR würdigt gemäss eigenen Angaben Arbeiten, bei denen kreatives Denken im Mittelpunkt steht, welche die Meinungsbildung vorangetrieben und beeinflusst haben und solche, die kulturell relevant sind und sich auf das Reputationsmanagement konzentrieren, mit dem Ziel, die positive Verstärkung und den guten Willen für die Marke in allen Bereichen des PR-Spektrums zu erhöhen. (pd/nil)