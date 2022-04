Bis am 4. Juni stimmen die 2,3 Millionen Migros-Genossenschafterinnen und -genosseschafter darüber ab, ob die Migros in Zukunft Alkohol verkaufen wird. Ein hochemotionales und hochpolitisches Thema für die Schweiz, das gemäss einer Mitteilung stark polarisiert.

Die kommunikative Begleitung einer so kontroversen Abstimmung berge einige Stolperfallen. Um diese Herausforderung zu lösen, entwickelte Wirz eine Idee, die laut eigenen Angaben über eine klassische Informationskampagne hinausgeht und sowohl das Pro- als auch das Kontralager anspricht. Die Agentur hat nämlich zusammen mit der Migros eine Produktneuheit kreiert – das Migros-Bier (persoenlich.com berichtete). Der Clou dabei: Das Bier sei direkt an die Abstimmung gekoppelt.

Je nach Abstimmungsausgang kommt in den Genossenschaften die alkoholhaltige oder die alkoholfreie Variante ins Sortiment, wie es weiter heisst. Die zwei Biere – die passend zur Abstimmung die Namen «Oui» (mit Alkohol) und «Non» (ohne Alkohol) tragen – würden verdeutlichen, dass es in jedem Fall einen Grund zum Anstossen geben werde, unabhängig vom Abstimmungsresultat.

So werde das komplexe und politische Thema leichtfüssig und «süffig» behandelt und schaffe «auf noch nie dagewesene Weise Begeisterung für das demokratische Mitbestimmungsrecht in der Migros». Das habe sich in den letzten zwei Wochen bereits im grossen Medienecho und in den leidenschaftlichen Diskussionen auf den sozialen Kanälen nach der initialen Ankündigung des Migros-Bieres gezeigt. Erst am Sonntag hatte die Presse publik gemacht, dass der frühere Migros-Direktor Herbert Bolliger gegen einen möglichen Alkoholverkauf mobilisiert und eine Kampagne konzipieren will (persoenlich.com berichtete).

Neben der Produktidee verantwortet Wirz auch das Packaging-Design sowie die dazugehörige Kampagne, die ab sofort bis zur Abstimmung auf diversen Kanälen wie OOH, Print, Social Media, Display Ads und im TV zu sehen sein wird. Das «Oui» beziehungsweise das «Non» kommt nach der Abstimmung in die Läden.

