Die Inhaber der Kreativagentur Wirz und der Vermarktungsagentur Webrepublic haben sich zu einem Schulterschluss entschlossen. Dies meldet die Sonntagszeitung in ihrer aktuellen Ausgabe. Unter dem Namen «Best of Both» (BOP) bieten sie künftig gemeinsame Leistungen an, wobei es sich aber keineswegs um ein Fusionsprojekt handle. Es sei auch keine gegenseitige Kapitalbeteiligung vorgesehen, so die SoZ.

Grund für dieses Konstrukt sei die explosionartige Zunahme von Formaten und Expertenwissen, was zu einer nie dagewesenen Komplexität geführt habe. Für den Auftraggeber sei dies nicht mehr kontrollierbar, so Petra Dreyfus, Mitinhaberin von Wirz. Mit dem neuen Angebot soll nun der ganze Prozess vereinfacht werden. Wirz bringe die kreativen Ideen in die Partnerschaft, Webrepublic das Daten-Know-how. «Das Schöne ist, dass wir uns ergänzen», so Tobias Zehnder, Mitgründer und Partner von Webrepublic. (ma)