Seit bereits über zwei Wochen gilt für alle: zu Hause bleiben. So ist das Zuhause für viele zum Homeoffice, Fitnessstudio, Kinderhort und zur Telefonzentrale geworden. Diese Vielfalt und Freude am eigenen Zuhause will Ikea nun mit einer neuen Kampagne zelebrieren, wie die verantwortliche Agentur Virtue in einer Mitteilung schreibt.





«Ikea steht wie keine andere Marke für das Zuhause. In diesen Tagen und Wochen rückt das Zuhause noch mal mehr in den Mittelpunkt. Wir zeigen mit dieser besonderen Form der Kommunikation wie wir das Miteinander und Füreinander in unserem Zuhause leben», wird Nina Grinzoff, Campaign Leader Ikea Schweiz, zitiert.



In kurzen, humorvollen Clips wird gezeigt, wie man mit viel guter Laune, etwas Kreativität und einer Prise Indoor-Ping-Pong aus dem verordneten Zuhause-Bleiben das Beste machen kann. Getreu dem Motto: «Wir bleiben zu Hause. Miteinander und füreinander – und haben Spass dabei.»

Mit dem Gute-Laune-Paket will Ikea aber auch Mut machen und zeigen, dass mehr denn je, das Füreinander zähle und, dass man diese besonderen Zeiten gemeinsam durchstehen werde.



Die Kampagne wurde vom Zürcher Virtue-Office für die Schweiz entwickelt und ist seit Freitag auf YouTube, Instagram und Facebook live. Ab dem 6. April wird die Kampagne zudem im TV sowie auf digitalen Kanälen ausgespielt. Die Kampagne wird begleitet durch den Hashtag #TogetherAtHome. Alle Clips, die für die Kampagne verwendet werden, wurden in echten Haushalten selbst aufgenommen.

Verantwortlich bei Ikea: Nina Grinzoff, Campaign Leader; Simona Crivelli, PR Manager; Félix Etienne, Marketing Manager, verantwortlich bei Virtue: Florian Sonderegger, In Market Lead Switzerland/Head of New Business Northern Europe/Strategie; Radwan Atwi, Creative Director; Jacqueline Rufener, Senior Copywriter; Simon Clement, Art Director; Sebastian Danielsson, Junior Art Director; Christian Brütsch, Client Service Director; Anthea Ting, Senior Account Manager (pd/wid)