Publiziert am 24.06.2026

Wie bewirbt man einen Ort, der im Sommer rund 10 Grad kühler ist als das Flachland? Arosa beantwortet diese Frage mit einer Kampagne, die das Thema Temperatur auf den Kopf stellt. Statt über Hitzerekorde zu sprechen, rückt die Destination andere Gradzahlen ins Zentrum: 37 Grad für die Neigung eines Liegestuhls, 36 Grad für die Schräglage auf dem Bike-Trail oder 35 Grad für die Steigung zum Gipfel.

Der Kampagne liegt ein einfacher Gedanke zugrunde: In Arosa ragen zwar die Berge in die Höhe, die Temperaturen bleiben dabei aber angenehm. Damit positioniert sich die Destination als Ziel für alle, die den Sommer lieber geniessen als ausschwitzen.

Die Kampagne wird schweizweit über Newsportale, Social Media und digitale Werbeflächen ausgespielt. Ergänzend dazu sorgen Plakatflächen in den Regionen Zürich, St. Gallen und Aargau für zusätzliche Sichtbarkeit. (pd/spo)