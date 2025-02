Yes: Wo Arbeiten und Berge aufeinandertreffen

Publiziert am 19.02.2025

Laax sollte als erlebnisorientierte, innovative Meeting- und Event-Destination in den Alpen mit urbanem Flair positioniert werden. Die Churer Agentur Yes Creative Digital Marketing konzipierte eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne, die, adaptierbar ist und langfristig funktioniert, teilt diese mit.

Mit einem Mix aus visuell starker und emotional aufgeladener Gestaltung und treffsicheren Punchlines vermittelt die Kampagne das Laax-Gefühl. Ein Ort, an dem Meetings zu Erlebnissen werden und aus Perspektiven neue Ideen entstehen.

Alle Headlines von «Get Down To Business» bis hin zu «Laax made our day» sind darauf ausgerichtet, sich in die Perspektive der Zielgruppe und ihre Bedürfnisse hineinzuversetzen. Die Kampagne ist durch Print- und digitale Massnahmen sichtbar. (pd/spo)