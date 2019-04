Freundliche Grüsse: Wo die Suche nach Restaurants endet

Über Ostern hätten viele Restaurants geschlossen. Glücklicherweise finde man bei einem der 56 Restaurants von Burger King auch an Feiertagen etwas Feines – und das ganz ohne langes Suchen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Um die «Always On»-Gastfreundschaft zu kommunizieren, hat Freundliche Grüsse zu Ostern aus dem ikonischen «Whopper» einen echten Eye-Catcher kreiert, den man einfach nicht übersehen kann.

Die Plakate hängen vor und während der Feiertage an diversen Plakatstellen in der Nähe von Burger-King-Filialen in der ganzen Schweiz.

Verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Samuel Textor, Pascal Deville (Creative Direction), David Voges (Text/Konzept), Mara Schwegler (Grafik), Nadine Mojado (Creative Production), Manuela Brunner, Jasmine Segginger (Beratung), Lorenz Wahl (Bildbearbeitung), Ansichtsache (Lithografie). (pd/cbe)