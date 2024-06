EDiii: Wo Erwachsene die Schulbank drücken

Publiziert am 18.06.2024

ECAP ist gemeinnützig, nicht gewinnorientiert und schweizweit an neun Standorten vertreten. Das Bildungsinstitut mit über 1000 Mitarbeitenden unterrichtet jährlich über 70'000 Menschen und bietet Sprachkurse und vielfältige berufliche Weiterbildungen an. Um das Profil zu schärfen und die Bekanntheit zu steigern, beauftragte das Bildungsinstitut die Zürcher Agentur EDiii damit, eine nationale Imagekampagne zu konzipieren und realisieren, heisst es in einer Mitteilung.









Die Kampagne zeigt, wie ECAP dazu beiträgt, dass Menschen aus der ganzen Welt ihren Neuanfang in der Schweiz erfolgreich gestalten können. Sie stellt Schülerinnen und Schüler sowie Mitarbeitende in den Mittelpunkt, die unter der Kampagnenbotschaft «Gemeinsam lernen, gemeinsam wachsen» ihre Lebensgeschichte erzählen.



Ebenfalls erarbeitete EDiii den neuen Markenclaim «Sprache, Bildung & Entwicklung». Die Agentur war verantwortlich für Strategie, Konzeption, Produktion (Foto & Video), Design, Entwicklung und Mediaplanung. Die Imagekampagne läuft ab sofort auf allen gängigen digitalen und analogen Kanälen wie DOOH und OOH und als Display Ads. (pd/spo)