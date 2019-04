Unter dem Kampagnenclaim «Wo Ostern zuhause ist» hat DD Com für die Confiserie Sprüngli ein Key Visual entwickelt, welches durch ein Schlüsselloch auf einen schöngedeckten Brunchtisch blicken lässt und das Herzstück der crossmedialen Kampagne bildet. Auch wurden von der Agentur diverse Stimmungsbilder und Illustrationen erstellt, die kanalspezifisch für die von DD Com konzipierte und realisierte Broschüre, Inserate, Banner und Schaufensterelemente sowie für die Homepage und Social Media zum Einsatz kommen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Die exklusiven Schokoladenhasen und Osterspezialitäten würden bei Sprüngli in aufwendiger Handwerkskunst kreiert – bei Sprüngli sei Ostern zu Hause, heisst es weiter. Mit der aussergewöhnlichen Produktvielfalt biete Sprüngli auf kulinarischer Ebene alles für das perfekte Osterfest mit Freunden und Familie und bringe die ganze Osterwelt zu seinen Kunden nach Hause. Beides bringt DD Com durch den Kampagnenclaim «Wo Ostern zuhause ist» zum Ausdruck, schreibt die Agentur.

Eingefasst werde der Kampagnenclaim durch «ein starkes Key Visual» und kanalübergreifendes Storytelling, so die Agentur. Es galt, eine Geschichte rund um die Osterprodukte zu kreieren, die in allen relevanten Kommunikationskanälen umgesetzt werden kann und ausbaufähig ist. «Für uns war es wichtig, eine moderne, leichte Bildsprache zu entwickeln, die gleichwohl im Einklang mit der DNA der Marke steht», wird Daniel Müri, Inhaber der Agentur DD Com und kreativer Lead der Kampagne, zitiert. «Nachdem in der Vergangenheit oft fein austarierte Bildkonzepte rund um die Produkte im Zentrum der Kampagne standen, lag der Fokus für die aktuelle Kampagne auf der übergeordneten Leitidee».

Den roten Faden der Kampagne bildet der «charmante Osterhase Nico», der sich – fotografiert oder illustriert – in fast jedem Visual wiederfindet. Er erzählt auf sympathische Art die Ostergeschichte von Sprüngli – von der Kreation und Herstellung der Osterköstlichkeiten bis zur Inspiration für den Brunchtisch zu Hause. Die vielfältige Osterwelt von Sprüngli bietet den Kunden alles für ein genussvolles Fest.

Verantwortlich bei Sprüngli: Yumy Pham (Head of Marketing), Zoë Gertsch (Head of Communications), Julie Albisser (Communications Manager, Gesamtprojektleitung), Vanessa Welti (Media & Communications Manager) und Guido Gut (Online Marketing Manager); verantwortlich bei DD Com: Daniel Müri (Creative Direction), Peter von Ah (Art Direction), Remy-Pascal Bernert (Beratung/Strategie), Tobias Koenen (Digital), Daniel Föllmi (Grafik/Illustration), Toni Russo (Motion Design), Martin Rüegg (Kampagnenclaim/Headlines), Debora Raimondi (Bildbearbeitung), Werner Kim (Realisation). (pd/cbe)