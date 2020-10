Komet

Wohin mit all den Milliönchen?

In der neuesten EuroMillions-Imagekampagne regt Komet zum Nachdenken darüber an, was man Sinnvolles mit den dreistelligen Millionengewinnen anfangen könnte.

Die Kampagne läuft ab sofort und wird längerfristig in der ganzen Deutschschweiz und im Tessin eingesetzt. (Bilder: Komet)