Sir Mary: Yallo feiert Black-Friday-Deals im 8-Bit-Look

Sir Mary hat für Yallo die metaphorische Jagd nach den besten Deals in einen frischen Look mit Wiedererkennungswert gepackt: Die diesjährige Black-Friday-Kampagne spielt in einer 8-Bit-Gamewelt, die an die ikonischen Jump-and-Run-Videospiele der 1990er-Jahre erinnert. Im Spot sammelt der Game-Held Upgrades für sein Mobileabo – und bezwingt schliesslich den bösen, nicht rabattierten Abopreis aka Endgegner.

Die Kampagne wird laut einer Mitteilung als TV-Spot, auf YouTube sowie auf sämtlichen digitalen und Social-Media-Kanälen ausgespielt. Flankiert werden die Hauptmassnahmen mit Banner- und Display-Ads sowie mit Out-of-Home-Werbemitteln.

Verantwortlich bei Sunrise/Yallo: Stefan Fuchs (Executive Director Flanker Brands), André Hodel (Senior Director Customer Growth & Brand), Maike Büchler (Senior Marketing & Communications Manager), Mariangela Coco (Senior Director Online Marketing), Chiara Seregni (Senior Digital Marketing Manager), Alexia Romney (Web and Multimedia Designer); verantwortlich bei Sir Mary: Adrian Merz (Executive Creative Director), Leandro Disler (Art Director), Jodok Meier (Copywriter), Gaston Filippo (Senior Art Director), Johnny Grubenmann (Senior Copywriter), Torben Cording (Senior Art Director), Florian Birkner (Senior Copywriter), Nadine Treml (Senior Account Managerin), Daniel Zuberbühler (Managing Partner); verantwortlich bei Doity: Sascha Pollack (Executive Producer), Björn Dunne (Post Supervisor), Artur Fast (Illustration), Sebastian Tomczak (Animation), Staub Audio (Sounddesign); verantwortlich bei Webrepublic: Julia Treudler (Head of Account Management), Julia Lauper (Account Manager), Jill Rodenrijs (Senior Consultant Social Media), Yuriy Ostrovskyi (Campaign Manager Programmatic), Niamh Manning (Consultant SEA); verantwortlich bei Mediatonic: Cédric Zwicky (Media Consultant). (pd/cbe)