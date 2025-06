Publiziert am 05.06.2025

Der Werbeauftritt begleitet die Lancierung des überarbeiteten Mobile-Portfolios des Sunrise-Ablegers und positioniert Yallo als Marke für clevere Entscheidungen im Telekommunikationsbereich.

Die Kampagne erzählt in «sympathischen Geschichten aus dem digitalen Leben», dass Yallo-Kunden auch bei anderen Dingen im Leben ein gutes Händchen haben. Sir Mary vermittelt dabei die Botschaft, dass Yallo die clevere Wahl für «clevere Köpfe, die entspannt durchs Leben gehen und kluge Entscheidungen treffen» sei, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Werbeauftritt umfasst einen 45-sekündigen TV-Spot sowie 15-sekündige Cutdowns für Mobile in den Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch. Die Kampagne wird über TV, Digital, Social Media, (Digital) Out-of-Home und am Point of Sale ausgespielt.

Parallel zur neuen Kampagne lanciert Yallo ein überarbeitetes Mobile-Portfolio mit verschiedenen Tarifen sowie eine neue Smartwatch-Option für 4.90 Franken monatlich.

«Die typische Yallo Zielgruppe ist smart, modern und digital unterwegs», erklärt Stefan Fuchs, Chief Consumer Officer Flanker Brands von Sunrise, die strategische Ausrichtung der Marke. (pd/cbe)