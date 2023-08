Die SVP hat einige Wochen vor den nationalen Wahlen einen Musikclip lanciert (persoenlich.com berichtete). Darin tanzten unter anderen Bundesrat Albert Rösti oder Magdalena Martullo-Blocher. Die Melodie des Songs erinnert stark an den Hit «We are Family» von Sister Sledge. Am Dienstagmorgen war das Video auf YouTube nicht mehr abrufbar – «aufgrund einer Beschwerde wegen Urheberrechtsverletzung von Sony Music Publishing», wie es in einem Hinweis heisst. Dies berichteten verschiedene Medien wie der Blick und der Tages-Anzeiger.

Bei der SVP stösst die Sperrung sauer auf. «Das ist unser Lied! Wir haben diesen Song geschrieben und komponiert, da gibt es keine Urheberrechtsverletzung», sagt SVP-Nationalrat Thomas Matter zu Blick. Der Song habe so viele Facetten und sei insgesamt derart anders, da sehe man einer allfälligen Klage gelassen entgegen. Gegenüber dem Tages-Anzeiger sagt Matter: «Die Sperrung ist offensichtlich politisch motiviert».

Die SVP hat YouTube aufgefordert, die Sperre aufzuheben und prüft selbst rechtliche Schritte gegen die Verursacher der Sperre. (wid)