Das bisher als Elektronikhändler bekannte microspot.ch hat sich zum umfassenden Online-Einkaufszentrum entwickelt. Dafür wurde das Sortiment innerhalb eines Jahres verfünffacht – es umfasst jetzt auch zahlreiche Non-Food-Artikel sowie Eigenmarken von Coop.

Polyconsult demonstriert diese neue Sortimentsvielfalt mit 12 Kurzspots sowie einer aussergewöhnlichen und eigenständigen Produktinszenierung – nämlich gar keiner, heisst es in einer Mitteilung dazu. Zu sehen sind Alltagssituationen, in denen sich alles um ein unsichtbares Produkt dreht. Die Botschaft: «Fehlt dir was? Wir haben’s.»





Die Kurzspots sind zurzeit im TV, als Youtube-Ads und auf Social-Media-Kanälen zu sehen. Im Herbst werden sie zudem fürs Meteo-Sponsoring adaptiert.

Verantwortlich bei microspot.ch: Martin Koncilja (Leiter Marketing), Marion Pfäffli (Leiterin Mediaplanung & Kampagnen); verantwortlich bei Polyconsult: Caroline Bühler (Gesamtverantwortung), Silvio Truffer (Creative Direction/Konzept), Raphael Gammenthaler (Text/Konzept), Anja Durret (Beratung). Filmproduktion: Shining Pictures, Caroline Braun (Producer), Jyri Pasanen (Regie). Mediaplanung: TWmedia (pd/wid)