Ruf Lanz: Zauberwürfel weist Fahrgästen den Weg

Publiziert am 25.11.2025

Ab dem 14. Dezember stellen die VBZ mit dem Fahrplanwechsel die Weichen für die Zukunft und bauen die Kapazität weiter aus. Sieben Linien erhalten eine neue Route. Zusätzlich erschwert eine Baustelle am Hauptbahnhof den öffentlichen Verkehr. «Wer den Online-Fahrplan checkt, findet den richtigen Weg ohne Mühe», wird Elina Fleischmann, Co-Leiterin Unternehmenskommunikation a. i. bei den VBZ, in einer Mitteilung zitiert.

Der VBZ-Zauberwürfel wird auf ganzseitigen Anzeigen in 20 Minuten, auf Plakaten in allen Fahrzeugen der VBZ Züri-Linie und in den sozialen Medien eingesetzt. (pd/cbe)