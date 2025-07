Yes: Zerrissene Plakate für halben Büga-Preis

Publiziert am 15.07.2025

Für Invia, die Dachmarke des öffentlichen Verkehrs in Graubünden, entwickelte Yes Creative Digital Marketing die Sommeraktion 2025. Im Zentrum steht das Angebot, einen Monat lang zum halben Preis mit dem «Büga» durch Graubünden zu reisen. «Büga» steht für «Bündner Generalabonnement».

Das «zerrissene» Plakatmotiv bildet das Herzstück der diesjährigen Kampagne. Die Agentur kombiniert dies mit weiteren Wortspielen in Dialekt: «Bügabartig güntschtig», «Bügarantiert staufrei» und «Büganz Graubünden».

Die Botschaften werden über verschiedene Kanäle ausgespielt: klassische Plakate, Social Ads, YouTube, ePanels, Newsletter und redaktionelle Formate. Damit will Invia mehr Menschen für den öffentlichen Verkehr im Kanton begeistern und die Bündner Bevölkerung sowie Gäste erreichen.

Yes Creative Digital Marketing ist für Konzeption, Gestaltung und Ausspielung der Kampagne verantwortlich. Die Agentur knüpft damit an ihre Kampagne von 2024 an. (pd/cbe)