Wirz: ZHAW wirbt im Stil von Krypto-Gurus

Publiziert am 06.12.2024

Mit ihrer neuen Online-Kampagne möchte das Departement Gesundheit der ZHAW junge Menschen für ein Bachelorstudium in Pflege begeistern. Dies durch eine zielgruppengerechte Kampagne mit kurzen Clips, die mit einer aufmerksamkeitsstarken Wendung überraschen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Wer regelmässig im Internet unterwegs ist, kennt sie bestimmt: Videos von selbsternannten Krypto-Gurus, die dubiose Programme anpreisen, welche angeblich schnellen finanziellen Erfolg garantieren. Oder Dating Coaches, die versprechen, die ultimative Geheimformel fürs Flirten gefunden zu haben. Und genau solche Videos und Typen dienten als Vorlage für die neuen Social Ads der ZHAW-Kampagne zur Bewerbung des Bachelorstudiengangs in Pflege.

In den kurzen Clips der Kampagne erscheint ein junger Mann, der in den ersten Momenten wie einer dieser dubiosen «Alpha Bros» daherkommt. Doch nach wenigen Sekunden wird klar: Das Video bewirbt in Wahrheit den Bachelorstudiengang in Pflege. Die Videos enden mit dem Kampagnen-Slogan «Erlebe Erfolge, die wirklich erfüllen», der dazu aufruft, sich einen Studienplatz an der ZHAW zu sichern. Mit diesem Twist ziehen die Videos gezielt Aufmerksamkeit auf sich und heben sich stilistisch deutlich von anderen Kampagnen für vergleichbare Studiengänge oder Jobinserate ab, schreibt Wirz weiter.

Ergänzend zu den drei Hauptvideos wurden fünf kurze Interview-Clips mit der Studiengangleiterin erstellt. Diese werden organisch ausgespielt und bieten Interessierten einen tieferen Einblick in den Studienalltag an der ZHAW.

Die Kampagne ist seit Freitag online und auf allen gängigen Social Media Plattformen ersichtlich. Zudem werden adaptierte Versionen als DOOH und Display Ads ausgespielt. Diese sollen die Zielgruppe nicht nur mit fixen Screens, sondern mit einer dynamischen Ausspielung über ein ganzes Netz von Screens begleiten. Somit soll die Kontakthäufigkeit mit der Zielgruppe effizient erhöht werden. (pd/wid)