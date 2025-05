Rod: ZKB setzt auf Nähe statt Fachchinesisch

Publiziert am 19.05.2025

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) startet eine neue Unternehmenskampagne, die ihre Dienstleistungen für Firmen aller Grössen und Entwicklungsstadien hervorhebt. Die von der Agentur Rod konzipierte Kampagne fokussiert auf den Begriff der Nähe und soll Unternehmen in allen Geschäftsphasen ansprechen – von der Firmengründung über Exportfinanzierungen bis hin zu Nachfolgelösungen.

In der Kommunikation verzichtet die Bank auf Fachjargon und setzt stattdessen auf eine Ansprache auf Augenhöhe. Die Kampagne umfasst Inserate und Social-Media-Werbung, die sich sowohl an bestehende Unternehmer als auch an Personen richtet, die eine Firmengründung planen.

Die ZKB betont in ihrer Kampagne die Erfüllung ihres Leistungsauftrags und positioniert sich als verlässliche Partnerin für die Geschäftswelt. Die Kampagne wird ab Montag öffentlich sichtbar sein. (pd/cbe)