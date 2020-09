Die Galaxus-Kampagne geht in die nächste Runde. Voll das Leben. Dieses Mal spielt das Leben in einem durchgestylten, bisschen zu weissen Designer-Loft. Ein gutaussehendes Yuppie-Paar im Bett, der Tag kann beginnen. Er will sie mit einem leckeren Cappuccino – natürlich mit Kolbenmaschine gemacht – wach küssen. So viel Harmonie ist unerträglich? Ja eben darum. «Schau am besten selbst», fordert Digitec Galaxus:

Zur Geschichte gibt es zwei Enden:

Welcher Spot ist der beste? Auf galaxus.ch lässt der Onlinehändler seine Community darüber abstimmen.

Verantwortlich bei Digitec Galaxus: Martin Walthert (CMO), Flurin Spring (Creative Director), Julia Dürr (Projektleitung & Brandmanagement), Julian Stauffer (Art Direction), Luca Giugliano, Gesine Gerlach (Mediaplanung); Verantwortlich bei Plan B Film: Chris Niemeyer (Drehbuch & Regie), Niels Vije (Producer), Roland Schmid (Kamera), Gion-Reto Killias (Schnitt), Adriel Pfister (Colorgrading), Matthias Kräutli Musik (Komposition), JingleJungle (Sounddesign); Delighted, Peter Scherz & Nina Weideli (Ausstattung). (pd/eh)