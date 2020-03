Zimmermann Kommunikation: Zu schnell für die Plakatstandorte

«Die Taycan-Plakatkampagne soll auffallen und soll zeigen, dass der neue vollelektrische Porsche schnell ist. Sehr schnell», wird Raffael Wild, Marketingverantwortlicher beim Porsche Zentrum Zug, in einer Mitteilung zitiert. Zusammen mit Florian Zimmermann von Zimmermann Kommunikation wurde anhand dem Briefing nach einer passenden Umsetzung gesucht. Die Standorte waren schnell klar: «Der Taycan muss an den Top-Spots in der Zentralschweiz beworben werden, wir haben für diese Spezialumsetzung acht F12-Standorte gewählt, die grosse Visibilität aufweisen und stark frequentiert sind», so Florian Zimmermann, der alle Standorte über ACE2ACE gebucht hat.

Das Sujet des Taycan wurde durch die Firma Movingposter in Cham so bearbeitet, dass ein Teil des Fahrzeugs auf eine fünf Millimeter dicke Platte gedruckt wurde. Diese Platte wurde dann exakt auf das vorgedruckte Bild geklebt – Millimeterarbeit und natürlich Handarbeit. Die Wirkung ist gross. «Der Taycan scheint regelrecht aus dem Bild hinaus zu fahren – er ist quasi zu schnell für Out-of-Home-Kampagnen» so Wild, der mit der Umsetzung und der ganzen Auftragsbetreuung rundum zufrieden war.

Neben den Spezialumsetzungen wurden noch weitere Spots gebucht – F12 und F24, beide mit normalem Plakatdruck bestückt. (pd/cbe)