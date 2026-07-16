Lukas Amgwerd: «Zuerst hatten alle Respekt vor Mourinho»

Das Ausscheiden der Schweizer Fussballnationalmannschaft hat Lukas Amgwerd stark verärgert. Doch als Kreativer hat er auch für diesen Fall vorgesorgt: So hat er Startrainer José Mourinho, Testimonial der spektakulären Ochsner-Sport-Kampagne, tröstende Worte in den Mund gelegt:

In der aktuellen Folge des ADC-Podcasts erzählt der 35-jährige Zürcher Unterländer Amgwerd, warum er seine Bankentätigkeit zugunsten einer Werbekarriere abbrach und weshalb er sich in die Branche verliebte.

Lukas Amgwerd wurde am 8. August 1991 geboren – genau zehn Jahre nach Roger Federer, mit dem er später zusammenarbeitete. Er wuchs in Steinmaur auf. Nach Banklehre, Bachelor of Science in Business Administration und Militär entdeckte er seine Begeisterung für die Werbung und startete vor zehn Jahren als Text-Praktikant bei Wirz, wo er zum Junior Texter ausgebildet wurde. Ab März 2017 arbeitete er als Junior Texter und Texter für Jung von Matt, bevor er im Februar 2019 zu Thjnk wechselte, wo er heute als Creative Director und Mitglied der Geschäftsleitung tätig ist. Neben Ochsner Sport, Swiss und Migros betreut der passionierte Velofahrer auch Kunden wie Sunrise oder UBS. Amgwerd lebt mit seiner Familie und seiner Tochter wieder in Steinmaur.

Aus Anlass des Jubiläums schenkt der persönlich-Verlag dem ADC Switzerland – mit Unterstützung der Migros Supermarkt AG – den Podcast «50 Jahre ADC». Darin berichten während des ganzen Jubiläumsjahres in 50 wöchentlichen Folgen Kreative, Auftraggebende oder Agenturinhabende über die Werbebranche und ihre eigene Karriere. Der Podcast ist auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen – wie Spotify oder Apple Podcasts – verfügbar.

Credits Moderation: Matthias Ackeret; Produktion: Corinne Lüthi; Distribution: Christian Beck.