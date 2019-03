Mit einer Wiedererkennungsquote von 98 Prozent und einem Marktanteil von über 80 Prozent gehöre Thomy Mayonnaise à la Française seit 1951 zu den Essentials im Schweizer Haushalt, heisst es in einer Mitteilung. In Zusammenarbeit mit dem Nestlé-Team in Vevey entwickelte Walker nun eine Kampagne, «welche diese schöne Tatsache ins Zentrum rückt».

Walker betreut das Thomy-Mandat seit Ende 2017 (persoenlich.com berichtete). Der Marken-Relaunch wurde im Februar dieses Jahres von Nestlé mit dem «Purpose and Innovation Award for intrapreneurship» ausgezeichnet, heisst es in der Mitteilung weiter.

Verantwortlich bei Nestlé Suisse: Marco Zanchi, Stefan Wagner, Mandy Strebel; verantwortlich bei Walker: Stefanie Huber, Catherine Elf, Cornelia Nünlist, Pius Walker; Fotografie: Jules Esick (Marlene Ohlsson Photographers), Reinhard Hunger (Bransch). (pd/cbe)