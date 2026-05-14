Publiziert am 14.05.2026

Einen Merit holte das Zürcher Duo Stories und Ruf Lanz für den Film «Let animals grow old» im Auftrag von Hiltl, dem ältesten Vegetarierrestaurant der Welt. Die Arbeit wurde in der Kategorie Film & Video ausgezeichnet.



Den zweiten Merit sicherte sich TBWA\Zürich mit «The Coupon Coup» für McDonald's in der Kategorie Out of Home.



Gold-, Silber- oder Bronzeauszeichnungen – sogenannte Pencils – gingen keine an Schweizer Agenturen. Insgesamt vergab die Jury in diesem Jahr 132 Gold Pencils, 162 Silber, 296 Bronze und 747 Merits an Agenturen aus 57 Ländern. Die stärkste Agentur war Ogilvy Singapore mit neun Gold Pencils.

Die Hauptpreise – darunter der Best of Show – werden am Freitag an einer Gala in New York bekannt gegeben. (pd/cbe)