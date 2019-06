IAA Swiss Young Professionals: Zwei neue Gesichter im Vorstand

Die mit dem Swiss Chapter der International Advertising Association (IAA) verbundenen Young Professionals formieren sich auf das neue Geschäftsjahr 2019/20 neu. Maria-Sabrina Anastasiu und Philipp Wild konnten als neue Program Leader gewonnen werden. Sie ersetzen Sibylle Oetiker, die sich entschieden hat, nach langjähriger Vorstandstätigkeit zurückzutreten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Anastasiu ist Senior Marketing Manager bei Uber in der Schweiz und Österreich. Nach ihrem Masterabschluss in Monetary Economics an der Universität Basel ist sie seit 2015 im Marketingbereich bei Uber tätig. Wild ist in der Rheinstadt Basel als Fachspezialist Digital Marketing bei Sympany Versicherungen hauptsächlich für die Online-Traffic-Generierung verantwortlich.

Weiterhin im Vorstand der IAA Swiss Young Professionals sind Oliver Flueckiger (President, Klazz), Daniel Bieri (Vice President & Treasurer, KMU Performer AG) und Tina Fixle (Head of Research, Media Focus Schweiz GmbH). (pd/cbe)