MYTY: Zwei neue Managing Partners bei Trio

Publiziert am 04.06.2025

Die Schweizer Kommunikationsagentur Trio, gegründet 1931, hat Änderungen in ihrer Führungsstruktur bekanntgegeben. Die Agentur wurde 2024 in die europäische Gruppe MYTY integriert, heisst es in einer Mitteilung.

Laura Jenny und Maxime Chabloz wurden zu Partnern der MYTY-Gruppe und gleichzeitig zu Managing Partners bei Trio ernannt. Diese Ernennung erfolgt im Rahmen der Integration der Agentur in die Unternehmensgruppe.

Parallel zu den Partnerernennungen findet eine Reorganisation der Unternehmensleitung statt. Michael Kamm, der seit über 20 Jahren als CEO tätig ist, behält seine Position bei und übernimmt weiterhin strategische Aufgaben. Laura Jenny und Maxime Chabloz werden künftig die operativen Tätigkeiten und die tägliche Agenturführung verantworten.

«Ich glaube zutiefst an das Potenzial der Gruppe MYTY und an die Kraft des Kollektivs. Es handelt sich um eine neue Etappe, die ich mit Enthusiasmus, Entschlossenheit und Zuversicht anpacke», so Laura Jenny zur neuen Stelle.

«Ich möchte beifügen, dass Partner zu werden bedeutet, real mit der Gruppe verbunden zu sein, der wir vor einem Jahr beigetreten sind. Wir nehmen am strategischen Austausch mit der Gruppe teil, sowie mit allen Schwesteragenturen, wodurch unsere Arbeit einen neuen Blickwinkel erhält: internationaler, mit einer umfassenderen Vision der Trends und einer besseren Verbindung zur Welt der Agenturen», so Maxime Chabloz.

Die Umstrukturierung zielt darauf ab, die Zusammenarbeit innerhalb der Agentur zu optimieren und die Servicequalität für bestehende und zukünftige Kunden zu gewährleisten. (pd/awe)