Cannes Lions 25: Zwei Shortlist-Platzierungen zum Auftakt

Publiziert am 15.06.2025

Vom 16. bis 20. Juni findet an der Côte d’Azur zum 72. Mal das Cannes Lions International Festival of Creativity statt. Am Wochenende wurden 17 Shortlists veröffentlicht. Zwei Arbeiten sind dabei, die von Schweizer Agenturen oder Unternehmen eingereicht wurden:





Kategorie Film Craft

«Dream Together» für On, eingereicht von On Zürich und Smuggler Los Angeles

Kategorie PR

«Steal Marina’s Artwork» für das Kunsthaus Zürich, eingereicht von Sir Mary Zürich



Die Gewinner der Kategorie Film Craft werden am Dienstag veröffentlicht, jene aus der Kategorie PR am Mittwoch. Bis am Mittwoch werden weitere Shortlist veröffentlicht.







Insgesamt sind in diesem Jahr 26'900 Arbeiten für die Werbeweltmeisterschaft eingereicht worden – davon stammen 141 aus der Schweiz (2024: 108, 2023: 157).

Alle Berichte über das Cannes Lions International Festival of Creativity 2025 finden Sie auf der entsprechenden Landingpage.