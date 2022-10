Damit grosse Winterträume wahr werden, braucht es ein bisschen Support. Diese Erkenntnis liefere die neue Imagekampagne von Sunrise mit den beiden Hauptakteuren Marco Odermatt und Fanny Smith, wie es in einer Mitteilung heisst. Pünktlich zum Start der Wintersaison liefern die Swiss-Ski-Aushängeschilder allen Schneesport-Begeisterten die nötige Motivation, um auf den Pisten, Kickern und Loipen Grosses zu wagen.

Seit Mai 2022 ist das Telekommunikationsunternehmen offizieller Hauptpartner von Swiss-Ski. Surnise wolle diese Zusammenarbeit «auf ein neues Level bringen». Gemeinsam mit dem Verband und den Athletinnen und Athleten ist «Levada» entstanden, das – laut Angaben von Swiss Ski – «schnellste Renndress aller Zeiten». Dieser gute Kontakt mit Swiss-Ski sei die ideale Inspirationsquelle für das nächste Kapitel von «Dream Big. Do Big.», dem neuen Markenclaim von Sunrise.

Wichtiger Bestandteil der Bewegtbild-Kampagne sei eine Voice Message, wie es in der Mitteilung weiter heisst. In der deutschen Version kommt diese von «Alpin-Überflieger» Marco Odermatt, in der französischen von Skicross-Star Fanny Smith. Mittels Match Cuts und «überraschenden Übergängen» reist der Zuschauer zu ihren Worten einmal durch die gesamte Welt des Schneesports und sieht laut Mitteilung: «Egal ob schwer schleppender Vater, Profitrainer oder ein lautes ‹Go, Go, Go!› – wer etwas erreichen will, braucht ein bisschen Support.» Der Spot wird auf den gängigen Kanälen und Formaten in den Längen 45, 30, 20 und 15 Sekunden gezeigt.

Auch die Out of Home-Motive würden Teamwork zelebrieren: Fanny Smith und eine Skicross-Kollegin setzen auf Action im Training, Marco Odermatt feilt mit zwei Trainern am Speed und ein Kind erhält bei den ersten Skatingversuchen auf der Loipe den nötigen Support. Schneesport-Regionen werden gezielt mit Mountainposter bespielt, wie es weiter heisst.

Lichtspektakel für den Schneesport auf SRF

Im Zuge der Neuaufstellung der Swiss-Ski-Partner wurde auch das Sponsoring-Billboard, das die Schneesport-Übertragungen auf SRF ankündigt, überarbeitet. Der 14-sekündige Einspieler zeige, was entstehe, wenn leidenschaftliche Sportlerinnen und Sportler sowie gleichgesinnte Sponsoren zusammentreffen: «Spektakuläres», wie es in der Mitteilung heisst. In hell strahlenden Anzügen fahren ein Langläufer, ein Snowboarder, ein Skifahrer und ein Freeskier durch die Dunkelheit. Dabei würden sie mit überdimensionalen 3D-Logos der Sponsoren BKW, Helvetia, Raiffeisen und Sunrise interagieren und würden dadurch ebenfalls «zum Leuchten bringen». Die neuen Billboards werden ab Oktober im Einsatz sein.

Die LED-Anzüge der Wintersportler wurden von der Schweizer Kostümdesignerin Francine Lecoultre eigens für den Dreh entwickelt. Lecoultre lebt und arbeitet in Los Angeles und war unter anderem auch an der Entwicklung des Batsuits beteiligt.

