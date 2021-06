Die Antwort: Zweiergespann soll Kreativ-Kompetenz stärken

The House

Emmi-Break «Für alle, die mehr wollen»

Aus einer Hand: Die Agentur plante eine Kampagne und den Mediaeinsatz für einen neuen Snack.

Emmi Balanced Break, das ist der neue Snack mit Schweizer Käse, getrockneten Früchten und Nüssen – alles in einem und in zwei Sorten. The House entwickelte dafür das Konzept, die Kampagne «Für alle, die mehr wollen.» und den Mediaeinsatz aus einer Hand.