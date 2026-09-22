Publiziert am 22.09.2026

Grund für die Fortsetzung ist der anhaltende Personalbedarf, den die Organisation mit ihren Teilzeit- und Ferienmodellen begründet. Die Kampagne richtet sich laut Mitteilung nicht nur an Bewerbende, sondern soll die Marke auch bei den Mitarbeitenden verankern. Verantwortlich ist wie schon bei der ersten Welle die St. Galler Agentur Festland.

Die Sujets zeigen Alltagsszenen aus Pflege, Aktivierung und Freizeit in mehreren der sechs Alters- und Pflegeeinrichtungen der Organisation, mit Fokus auf das Miteinander von Bewohnenden und Betreuenden. Produziert wurden Bild und Film mit Nektar als Foto- und Filmpartner, das Casting erfolgte laut Mitteilung im eigenen Team. Die Kampagne umfasst Plakate, Filmspots und Social-Media-Videos.

«Die Kampagne wirkt nach aussen wie nach innen, denn der Entstehungsprozess macht alle Standorte zum Teil unseres Markenauftritts», lässt sich Reto Geiger aus der Geschäftsführung der Liebenau Schweiz in der Mitteilung zitieren. (pd/cbe)