Radio Grischa: 150 Gäste an exklusiver Gartenparty

Publiziert am 21.06.2025

Radio Grischa veranstaltete am Freitag eine Gartenparty hinter dem Somedia-Medienhaus in Chur. 150 Personen nahmen an dem Event teil, das um 17 Uhr begann. Ein Ticketverkauf fand nicht statt. Einlass erhielten ausschliesslich Personen, die zuvor bei einer Radio-Grischa-Verlosung gewonnen hatten.

Das Programm umfasste laut einer Mitteilung ein DJ-Sets sowie einen Auftritt des Synth-Pop-Trios «We Are Ava». Zusätzlich wurden Streetfood und Getränke angeboten. Die Mobiliar Chur war als Hauptsponsor beteiligt.

Die Gartenparty sei «ein Geschenk an unsere Hörerinnen und Hörer», erklärte Sofia de Anta, Leiterin Marketing bei Somedia. Der Sender plane für 2026 eine Fortsetzung der Veranstaltungsreihe. (pd/cbe)