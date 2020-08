Livesystems: 16 Werbescreens im Parkhaus Jelmoli

Nutzer vom Parkhaus Jelmoli in Zürich treffen künftig während ihres Parkhausbesuches auf 16 neue, grossflächige Werbescreens von Livesystems. Die Stelen seien vom Warenhaus Eingang bis in alle Untergeschosse verteilt, heisst es in der Mitteilung. Jelmoli zähle jährlich über 700'000 Ein-/Ausfahrten.

Per Mitte August konnte Livesystems die Installation der insgesamt 16 neuen Screens im Jelmoli Parkhaus in Zürich abschliessen. Nach der erfolgreichen Testphase stehen dem Werbemarkt ab sofort neun der hochauflösenden, hochformatigen Digital-Stelen für Werbebuchungen zur Verfügung. Die sieben weiteren Screens werden für Eigenwerbung und Kampagnen der Center-Mieter genutzt. (pd/wid)