Goldbach: 20 Minuten Advertising senkt Anzeigenpreise

20 Minuten Advertising, die Vermarktungs-Unit von 20 Minuten, senkt per 1. Januar 2022 die Anzeigenpreise der 20 Minuten Print-Titel in der Deutsch- und Westschweiz sowie der regionalen Ausgaben, wie es in einer Mitteilung heisst. Für den Werbemarkt würden damit Preisnachlässe von bis zu 23 Prozent im Vergleich zu 2019 – also vor dem Ausbruch der Pandemie – resultieren. Damit würde der Tausend-Kontakt-Preis auf das Niveau von 2019 gebracht. Die Preisanpassung werde trotz prognostizierter Erhöhung der Papierpreise auf Anfang 2022 umgesetzt.

Im Pandemiejahr 2020 sind bei vielen Zeitungen und Zeitschriften die Leserzahlen signifikant zurückgegangen. Dies hat sich in den drei Landesteilen mit 6 bis 10 Prozent auf den Index für Mediakontakte ausgewirkt, der jährlich von den beiden Verbänden SWA und LSA erhoben wird. Stark im Index verteuert habe sich die Tagespresse mit einem Plus von 16,3 Prozent (persoenlich.com berichtete).

20 Minuten Advertising reagiert mit dem Preisnachlass auf eben diese Entwicklung und die durch die Pandemie verstärkte Verschiebung der Mediennutzung hin zu den digitalen Kanälen. «Print ist und bleibt wichtig für 20 Minuten. Genauso wichtig ist es uns, unseren Kunden stimmige und wettbewerbsfähige Preise anbieten zu können», lässt sich Marcel Kohler, Geschäftsführer 20 Minuten, in der Mitteilung zitieren.

20 Minuten setzt strategisch nebst der Weiterentwicklung der digitalen Kanäle weiterhin auf Print, wie es weiter heisst. So sei beispielsweise die Distribution mit zusätzlichen Zeitungsboxen in und um Detailhandelsfilialen weiter ausgebaut und optimiert worden. 20 Minuten bleibe als Pendlerzeitung gesamtschweizerisch mit rund 1,5 Millionen Leserinnen und Leser und einer Auflage von knapp einer halben Million Exemplaren laut eigenen Angaben die meistgelesene Schweizer Tageszeitung. (pd/tim)