Ammarkt: 220 Seiten Inspiration und Ideen

Wegen der nicht ganz freiwilligen Konzentration auf das eigene Zuhause in den letzten zwei Jahren hat das Einrichten für viele Menschen nochmals stark an Bedeutung gewonnen. «Umso wichtiger ist es für uns in dieser Zeit geworden, uns als Ort der Inspiration und der Ideen zu beweisen und nicht einfach ein Ort zu sein, wo man Möbel kauft. Und besser und konzentrierter als mit dem 220 Seiten starken Katalog voller Einrichtungsinspiration können wir unsere Vielfalt und Einrichtungskompetenz nicht beweisen,» erklärt Antonis Lambrinoudakis, Leiter Marketing und Beschaffung bei Livique, laut Mitteilung.

Entsprechend wurde der diesjährige Katalog in Zusammenarbeit mit der langjährigen Agentur Ammarkt nochmals stark in diese Richtung weiterentwickelt.

Seit dem Relaunch unter dem neuen Brand vor etwas mehr als drei Jahren zeigten alle Indikatioren bei Livique nur in eine Richtung – nach oben, schreibt die Agentur. Die Bekanntheit habe, auch dank der Erweiterung des Marketingmixes der nun neben den promotionsorientierten Massnahmen auch vermehrt markenbildende Elemente wie TV-Werbung und Trendmagazine enthält, bereits stark zugelegt. Und auch dort wo es wirklich zähle – beim Marktanteil – konnte Livique nochmals kräftig zulegen.

Verantwortlich bei Livique: Oliver Roth (CEO/Leiter Division Livique), Antonis Lambrinoudakis (Leiter Marketing und Beschaffung), Melanie Stanelli (Leiterin Werbung); verantwortlich bei Ammarkt: Maurizio Galassi (CD), Sandro Tissi (AD), Elhan Abduli (Grafik),Benji Vegezzi (Text), Fabian Welz, Aline Gurzeler (DTP), Patrizia Galassi (MD), Patricia Meneghin, Pascal von Allmen (Beratung) FotografiePeople: Yves Bachmann @Visualeyes International, Visualeyes (Produktion), Karin Frey (Styling)Fotografie Einrichtung:Eugen Leu/Thomas Korak/ Lorenz Cugini/ Juliette Chrétien(Fotografie)Sabrina Zschenderlein, Alexander Wegner, Andri Müller(Styling) (pd/wid)