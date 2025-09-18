Direct: 300 Experten diskutieren Marketingtrends

Publiziert am 18.09.2025

Anne Scherer eröffnete die Konferenz mit einem Vortrag über künstliche Intelligenz im Marketing. Die Co-Founderin von Delta Labs und ehemalige Assistenzprofessorin der Universität Zürich betonte dabei die Bedeutung des strategischen Kundenverständnisses durch KI-Technologien. «Die Zukunft gehört jenen Unternehmen, die Kundenbedürfnisse nicht erst erkennen, wenn sie da sind, sondern bevor sie entstehen», sagte Scherer.

Christof Stulz, Head of Marketing Ovomaltine & Caotina Schweiz, präsentierte anschliessend die Markenstrategie des Schweizer Unternehmens. In seinem Vortrag erläuterte er, wie sich die Marke Ovomaltine über Generationen hinweg behauptet hat.

Eine Diskussionsrunde mit Stand-up-Comedian Charles Nguela, Werber des Jahres 2025 Philipp Skrabal und Karina Chodorowska von Post Advertising beleuchtete das Spannungsfeld zwischen Humor und Geschmacklosigkeit in der Werbung. Skrabal ist Partner und Chief Creative Officer bei Team Farner. «Who dares, wins! Mut ist alles. Werbung ohne Mut ist wie Käse ohne Loch: geht schon, aber niemand spricht drüber», stellte Nguela auf der Bühne und zuvor auch schon im persoenlich.com-Interview fest.

Tino Meitz thematisierte in seinem Vortrag die Nachhaltigkeitskommunikation und das Phänomen des «Sustainability Washing». Olaf Hartmann vom Multisense Institut referierte über multisensorische Markenführung und haptische Touchpoints in Verbindung mit digitalen Medien. «Haptische Touchpoints wirken intensiver – ihre Magie entfalten sie im Zusammenspiel mit Digital», erklärte Hartmann.

André Burri von Luzern Tourismus stellte das Projekt «Stadt, Land, Klick» vor, das crossmediale Reisewelten inszeniert. Den Abschluss bildete Wolfgang Jenewein, Titularprofessor an der Universität St. Gallen und Gründer von Jenewein, mit einer Keynote zu Leadership und Transformation.

Die Veranstaltung wurde von Sarah Andrina Schütz moderiert und endete mit einem Apéro. Sabrina Wettstein, Verkaufsleiterin von Post Advertising, zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Konferenz: «Die Stimmung im Saal, die Energie auf der Bühne und die ehrlichen Gespräche im Foyer – all das macht für mich den besonderen Wert der Direct! aus.» (pd/cbe)