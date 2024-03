Ricola: 30'000 Gäste besuchen Erlebnisshop

Seit fast einem Jahrhundert produziert Ricola im Baselbieter Städtchen Laufen Kräuterbonbons und exportiert diese in über 45 Länder. Mit der Eröffnung des Ricola-Erlebnisshops am 9. März 2023 schlug das Traditionsunternehmen in Laufen ein weiteres Kapitel in der Firmengeschichte auf. Mitten im «Stedtli» können sich Besucherinnen und Besucher seit einem Jahr auf die Spuren der Kräuterbonbons begeben.

Über 30'000 Gäste besuchten den Shop im ersten Jahr, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. «Die vielen Gäste haben unsere Erwartungen übertroffen», wird Ricola-CEO Thomas P. Meier zitiert. «Alleine im Dezember durften wir 3700 Besuchende begrüssen. Der Erlebnisshop hat sich als das neueste Highlight für die vielen Ricola-Fans erwiesen. Wir bringen ihnen damit die Kräuterwelt noch näher und leisten zugleich einen Beitrag zur Attraktivität des Orts, an dem wir verwurzelt sind. Er ist die perfekte Kombination aus Genuss, Unterhaltung und Tradition.»

Anlässlich des ersten Geburtstags erwartet die Besucherinnen und Besucher ein spezielles Rahmenprogramm. Am 8. und 9. März 2024 gibt es unter anderem ein spezielles Glücksrad mit der Gewinnchance auf unterschiedliche Preise. (pd/cbe)