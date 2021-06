Die Suchmaschine Startpage schreibt Anonymität zeichnet sich durch die weltweit wirksamsten Datenschutzrichtlinien aus. Keine IP-Adressen werden gespeichert, keine Cookies zur Nutzer-Identifizierung angewendet und kein Target Advertising betrieben. Das klingt gut, aber wer Alternativen probiert hat, musste schnell feststellen, dass die Suchergebnisse nicht unbedingt mit dem Algorithmus des Marktführers mithalten können. Das Problem gebe es bei Startpage nicht, heisst es in einer Mitteilung.

Anders ausgedrückt: Wer auf Google nicht verzichten möchte und trotzdem Anonymität will, ist bei Startpage richtig. Startpage führt die Suchanfrage stellvertretend auf Google aus und sorgt für zusätzliche Sicherheit, weil Nutzer die Möglichkeit haben, die Ergebnisse in einer anonymen Ansicht zu öffnen. So werden selbst externe Webseiten stellvertretend geöffnet, sodass der Nutzer, sein Standort und die IP-Adresse anonym bleiben.

Im Mittelpunkt der Kampagne stehen Startpage-Nutzer in Kombination mit aussagekräftigen Headlines. Das besondere an der Visualisierung ist, dass die hier gezeigten Menschen rundum verpixelt sind - eine ungewöhnliche wie einprägsame Idee, um die Einhaltung der Privatsphäre durch Startpage klar hervorzuheben. Egal ob Katzenliebhaberin, BDSM-Fan oder Normalbürger: Startpage garantiert, dass niemand erfährt, was im Grunde niemanden etwas angeht. Die Umsetzung der unter dem Motto «Deine Suche. Dein Ding» lancierten Kampagne erfolgt über Riesenposter, 18/1, Citylights und Wildposter. Flankiert wird das ganze durch Radiospots, Online-Werbung, PR, YouTube-Beiträge und Influencer-Marketing.

Insgesamt zeichnete Foundry für die Strategie, Konzeption, kreative Ausführung, Produktion, Mediastrategie- und einkauf verantwortlich. Die Kampagne wird zunächst in Berlin ausgerollt. (pd/eh)