Publiziert am 05.11.2026

Orell Füssli eröffnet am Donnerstag, 12. November, in seiner Buchhandlung Stauffacher in Bern einen Shop-in-Shop zu Harry Potter. Laut einer Medienmitteilung vom 5. November ist es der erste dieser Art in der Schweiz. Der Bereich liegt im ersten Untergeschoss, umfasst rund 95 Quadratmeter und ist in drei Verkaufszonen gegliedert.

Das Ladenkonzept entstand in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Global Consumer Products. Es orientiert sich laut der Mitteilung an den Harry-Potter-Filmen, die das Studio produziert hat. Eigene Harry-Potter-Läden betreibt Warner unter anderem in London, New York und Tokio.

Filialleiter Roland Baumberger will mit dem Bereich zeigen, «dass Buchhandlungen heute weit mehr sind als Orte, an denen man Bücher kauft», wie er in der Mitteilung sagt.

Neben den Büchern verkauft Orell Füssli dort Spiele sowie Geschenk- und Lifestyle-Artikel, darunter Zauberstäbe, Schals, Taschen, Süssigkeiten und Lego-Produkte. Der Bereich soll als fester Teil der Buchhandlung bestehen bleiben. Weitere Aktionen und Veranstaltungen sind vorgesehen. (pd/nil)