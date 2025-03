AI in Marketing: 400 Fachleute nahmen an erster Konferenz teil

Publiziert am 31.03.2025

Über 400 Teilnehmende besuchten die eintägige Konferenz, die letzten Donnerstag im The Circle am Züricher Flughafen stattfand, heisst es in einer Mitteilung. In 13 Keynotes, 11 Masterclasses und einem Panel gaben KI-Expertinnen und Experten auf vier Bühnen parallel praxisorientierte Einblicke in die neusten Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz im Marketing.

Unter anderem standen Sabine Lehmann von Google Deepmind, Claudio Mirti von Microsoft, Dr. Imanol Schlag vom ETH AI Center sowie Ivana Lachner von Adobe auf der Bühne. Besondere Aufmerksamkeit erhielt der praktische Einsatz von Tools zur Produktion von Texten, Bildern und Videos sowie zur Optimierung von Marketingstrategien. Die zweite Ausgabe der Konferenz soll am 23. April 2026 stattfinden. (pd/spo)