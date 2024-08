SDV Award: 49 Mal Best of Swiss Dialogue

Publiziert am 26.08.2024

Am 22. August fand die Preisverleihung für die besten Dialogkampagnen des Jahres 2023 statt. Der Jahrgang 2023 sei ein aussergewöhnlich guter gewesen und zeige, wie vielseitig Dialogmarketing eingesetzt werden könne, schreiben die Organisatoren in einer Medienmitteilung.

Beste Beispiele dafür sind unter anderem die Kampagnen «Coop Weihnachten» (TBWA für Coop, 3 x Gold/Branche), «Das Kuckucks-Mailing» (Metzger Rottmann Bürge für Post Advertising, 2 x Gold/Branche), «Giving a Voice to the unheard» (Farner Consulting für Islam Alijaj, 2x Gold/Branche), «McDonald’s Chicken McNuggets of Love» (TBWA für McDonald’s, 2x Gold/Branche) und «Viseca Reisepläne» (Bühler & Bühler für Viseca Card Services, 2x Gold/Branche). Insgesamt gab es 17 mal Gold, 12 mal Silber, 14 mal Bronze und 6 Branchenpreise. Das sind alle Award-Gewinnerinnen und -Gewinner 2024.

An der diesjährigen Award Night wurde ausgiebig gefeiert. Die Club-Edition bot zudem viel Raum für angeregte Diskussionen und Networking. Melanie Winiger führte als Moderatorin gekonnt durch den Abend. Zu den Impressionen der SDV Award Night. (pd/nil)