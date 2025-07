Ti&m: 500 Gäste feiern am Zürichsee

Publiziert am 03.07.2025

Über 500 Gäste nahmen an der Sommerparty «shake the lake» teil. CEO Thomas Wüst kündigte zudem seine Nachfolgeregelung an.

Die Jubiläumsfeier fand letzte Woche statt und bot den Gästen neben Wakesurfen und Wakeboarden auch ein Buffet, DJ-Musik und eine Drohnenshow. Das Event markierte einen Meilenstein für das 2005 gegründete Unternehmen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Firmengründer und CEO Thomas Wüst kündigte an, mindestens fünf weitere Jahre in seiner Funktion zu bleiben. Der 60-Jährige plant anschliessend eine familieninterne Nachfolgeregelung und will als Verwaltungsratspräsident die strategische Ausrichtung weiterhin mitprägen. Das Unternehmen bleibt damit in Familienbesitz.

Ti&m verfolgt die Strategie «AI-powered Innovation» und setzt künstliche Intelligenz als Produktivitätsmotor in der Schweizer Softwareentwicklung ein. Das Unternehmen positioniert sich als Alternative zum Offshoring und entwickelt Software lokal in der Schweiz. (pd/cbe)